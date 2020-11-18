Son dakika gündem: Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika gündem: Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

18.11.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:10
Son dakika gündem: Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle Fas'ta 82, Lübnan'da 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle Fas'ta 82, Lübnan'da 12 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 415 yeni vaka tespit edildi, 4 bin 235 kişi ise iyileşti.

Son rakamlarla virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 932'ye, vaka sayısının da 301 bin 604'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 247 bin 594'e ulaştı.

Fas kabinesinde virüse yakalanan bakan sayısı 3'e yükseldi

Öte yandan Fas hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa er-Ramid ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Fas'ta Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara ile Enerji ve Maden Bakanı Aziz Rabah'ın ardından Ramid'in de Kovid-19'a yakalanmasıyla kabinede virüs tespit edilen bakan sayısı 3'e ulaşmış oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1507 yeni vaka tespit edildiğini, 866 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 839'a, vaka sayısının da 107 bin 953'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 62 bin 395 olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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