Son dakika gündem: Fas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Fas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Fas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fas'ın orta kesiminde yer alan Şişeva ilinde yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Fas'ın orta kesiminde yer alan Şişeva ilinde yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, Şişeva ili yerel yönetiminin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Şişeva'daki 2038 numaralı karayolunda bir yolcu minibüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığı ve kaza sonucunda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu kazada 21 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bölgedeki farklı hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, adli makamların kaza ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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