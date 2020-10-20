Son dakika gündem: Fas'ta Kovid-19'dan can kaybı 3 bini geçti
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Son dakika gündem: Fas'ta Kovid-19'dan can kaybı 3 bini geçti

20.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:36
Son dakika gündem: Fas'ta Kovid-19'dan can kaybı 3 bini geçti

Son dakika haberine göre Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 27'ye yükseldi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 27'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 254 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 27'ye, vaka sayısı da 179 bin 3'e çıktı.

İyileşen sayısı ise 2 bin 417 artışla 148 bin 838 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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