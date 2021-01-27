Son dakika gündem: Fas Sinopharm'dan sipariş ettiği 500 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Çin'in ilaç firması Sinopharm'ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi Fas'a ulaştı.

Fas yerel kaynakları, Çin'in başkenti Pekin'den kalkan Fas Kraliyet Havayolları'na ait "Dremliner" tipi uçağın, taşıdığı 500 bin doz Sinopharm aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indiğini aktardı.

Fas 22 Ocak'ta İngiliz ilaç firması AsraZeneca'nın ürettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim almıştı.

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Kral 6. Muhammed ise 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşının vatandaşlara "ücretsiz" uygulanması için hükümete talimat verdiğini duyurmuştu.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 187 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 467 bin 493'a ulaşırken, 444 bin 823 kişinin hastalığı atlattığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık