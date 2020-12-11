Son dakika gündem: Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor
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Son dakika gündem: Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor

11.12.2020 05:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:44
Son dakika gündem: Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor

Son dakika haberleri... Fas Kralı 6. Muhammed'in kuzeni Prens Hişam el-Alevi, ülkesinin Filistin meselesine verdiği tarihsel destekle öne çıktığını ve bu yaklaşımını da sürdüreceğine inandığını belirtti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in kuzeni Prens Hişam el-Alevi, ülkesinin Filistin meselesine verdiği tarihsel destekle öne çıktığını ve bu yaklaşımını da sürdüreceğine inandığını belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararının ardından Facebook sayfasından açıklama yapan Prens Alevi, "Fas, Filistin meselesine verdiği tarihsel ve pragmatik destekle öne çıktı. Bu yönde devam edeceğinden de hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Alevi ayrıca, Filistin-İsrail sorununun nihai çözümünün ancak Filistinlilerin meşru haklarını elde etmesiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenlik hakkını tanımasını "cesur bir adım" olarak nitelendiren Alevi, yeni yönetimin de bu yönde devam etmesini temenni ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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