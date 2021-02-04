Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
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Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza

04.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:23
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza

Son dakika haberler: EYÜPSULTAN Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda otobüs otomobile çarptı.

EYÜPSULTAN Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda otobüs otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralanırken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda Alibeyköy istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Onur Sezer'in (39) kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde seyreden Ömer Öz idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki üç kişi yaralandı. Otomobil içinde iki kişi sıkıştı. Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

(LAR)


Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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