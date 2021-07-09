Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada
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Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada

Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa minibüs çarptı.

EYÜPSULTAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay dün Nişanca Mahallesi Feshane önünde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşlarında çocuğa minibüs çarptı. Hızlı bir şekilde ilerleyen minibüsün çarpmasının etkisiyle havada metrelerce fırlayan çocuk ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

"SERT BİR ŞEKİLDE VURDU"

Görgü tanığı Durmuş Akyol, "Öğlen saatlerinde tam yemek yediğim sırada pat diye bir ses geldi. Araçlar zaten çok hızlı bir şekilde geçiyor. Sürekli uyarmamıza rağmen bir çocuk karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bir tane servis transit sert bir şekilde vurdu çocuk, kaldırıma doğru uçtu. Kalp mesajı yaptık ambulans trafikten geç geldi. Bugün öğrendik ölmüş. Çok üzüldük. Hız felakettir ben kendi adıma çok üzüldüm." dedi. 

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun karşı yola geçmeye çaldığı sırada bir minibüsün çarpmasıyla fırlattığı görüldü. 


Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada
Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada
Eyüpsultan'da minibüs çocuğa çarptı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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