Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
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Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi

16.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:05
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi

Son dakika haberi... EYÜPSULTAN'da kış lastiği ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

EYÜPSULTAN'da kış lastiği ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Habipler Yolu üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde lastik ölçme aparatı kumpasla lastik derinliğini kontrol eden ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

 


- İstanbul
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Eyüpsultan'da jandarmadan kış lastiği ve koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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