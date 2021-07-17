Son dakika gündem: EYÜPSULTAN'DA ÇÖP POŞETİ İMALATI YAPILAN ATÖLYEDE YANGIN
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Son dakika gündem: EYÜPSULTAN'DA ÇÖP POŞETİ İMALATI YAPILAN ATÖLYEDE YANGIN

Son dakika gündem: EYÜPSULTAN'DA ÇÖP POŞETİ İMALATI YAPILAN ATÖLYEDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Eyüpsultan'da tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.Yangın, saat 18.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'ta bulunan tek katlı çöp poşeti imalatı yapılan atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla köpüklü suyla müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: EYÜPSULTAN'DA ÇÖP POŞETİ İMALATI YAPILAN ATÖLYEDE YANGIN - Haberler
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