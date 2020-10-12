Son dakika gündem: Eylül ayı trafik istatistikleri belli oldu

Son dakika haberleri... Eylül ayında toplam 34 bin 128 adet trafik kazası meydana gelirken, 2020 yılının ilk 9 aylık dilimindeki toplam kaza sayısının 271 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Eylül ayında toplam 34 bin 128 adet trafik kazası meydana gelirken, 2020 yılının ilk 9 aylık dilimindeki toplam kaza sayısının 271 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 1981 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 173 bin 496 kişi ise yaralandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Eylül ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 633 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 11 bin 915 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜ HATASI İLK SIRADA

Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Eylül ayı trafik istatistikleri belli oldu. Eylül ayında toplam 34 bin 128 adet trafik kazası meydana gelirken 235 kişinin bu kazalarda yaşamını yitirdiği 22 bin 782 kişinin de yaralandığı kaydedildi. 2020 yılının ilk 9 aylık dilimindeki toplam kaza sayısının ise 271 bin 287'ye yükseldiği belirlenirken, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 1981 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 173 bin 496 kişinin de yaralandığı saptandı. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur yine sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı