Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

09.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:28
Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de, Türkiye'ye yasadığı yollarla gelerek, terör örgütü DEAŞ adına eylem arayışı içinde oldukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

MERSİN'de, Türkiye'ye yasadığı yollarla gelerek, terör örgütü DEAŞ adına eylem arayışı içinde oldukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada 7 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor. 


Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı
Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı
Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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