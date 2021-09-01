Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM
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Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 11 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağışta derenin taşmasıyla evlerini su basan ve eşyaları zarar gören Kutlu çiftine yardım eli uzandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 11 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağışta derenin taşmasıyla evlerini su basan ve eşyaları zarar gören Kutlu çiftine yardım eli uzandı. Evin çamurdan arındırılmasının ardından temizlik ve tadilat işleri yapıldı, yeni eşyalar eve yerleştirildi.

11 Ağustos'ta Karabük genelinde etkili olan sağanak yağışta derenin taşmasıyla Ayşe (64) ve Emin (70) Kutlu çiftinin evini su bastı ve tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Kutlu çiftine yardım eli uzandı. Evin temizlik ve tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından eşyalar bugün eve yerleştirildi. Yardım sürecini organize eden Safranbolu Rotary Kulübü dönem başkanı Sevgi İybar, "Bu süreçte nerede sorun olabileceğini düşündük ve belediyeyi aradık. Belediye başkanımız Elif Köse bize bu evde sorun olduğunu ve kendilerinin de ilgileneceğini söyledi. Hızlı bir şekilde Hayır Çarşısıyla, Sosyal Market ile buraya geldik. Yaptığımız çağrı üzerine 24-26 saat içerisinde Ankara Kızılay Rotary Kulübü evin bütün eşyalarını sıfırdan aldılar. Silifke Rotary Kulübü gıda ve temizlik eşyalarını gönderdi. Neredeyse 3 ev ihtiyacını karşılayacak ürünler elimizde ulaştığı için geri kalan eşyaları Bozkurt'ta ki selzede vatandaşlara götürdük. Evi ilk gördüğümde ağladım. Çok duygulandım ve durumu hemen kulüp arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü burası gerçekten balçık ve çamur içindeydi dizlerimize kadar. Yürüyemeyeceğimiz bir tablo vardı." dedi.

1967 yılında eve taşındıklarını ve bu seneye kadar böyle sel görmediğini söyleyen Ayşe Kutlu, "5 metre sel geldi. 2 metresi evimin içine girdi. Evimizden bir iğne dahi almadan çıktık. Sel her şeyimizi aldı götürdü. Eşyalarımız hep çamur içinde kaldı. Sel olduğunda evden çıkmıştık evde olsaydık hayatımız kaybedebilirdik. Ben hastanedeydim annemin kalçası kırılmıştı yatıyorduk. Eşim evdeydi sel gelince yukarı çıkmış. Eğer uykuda yakalansaydı vefat etmiş olabilirdi. Arkadaşlar gelip bize yardımcı oldular. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Sel anında evde olan ve o anları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Emin Kutlu, "Balkonda otururken birden geldi sel. Yukarı kadar çıktı. Aşağıya inemedim. Her şeyim giderden arkasından bakakaldım." dedi.

Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM
Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM
Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM
Son dakika gündem: EVLERİ SELDE ZARAR GÖREN AİLEYE YARDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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