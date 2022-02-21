Son dakika gündem: Evine giren hırsızı öldürmüştü, 'meşru müdafaa'nın değerlendirilmesi istendi

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak'ın (24) 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edilirken, mahkeme dosyayı incelemeye aldı. Karatoprak'ın avukatı Osman Özgeliş savcının meşru müdafaa hükümlerinin de değerlendirilerek, kararın buna göre belirlenmesini istediğini söyledi. Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümleri değerlendirilirse Karatoprak'ın serbest kalma durumu da olabilecek.

Olay, 14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Osman Karatoprak ise tutuklandı.

Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümlerinin yerine getirildiğine hüküm verilirse, Osman Karatoprak'ın serbest kalma durumu da olabilecek.