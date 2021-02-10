Evinde silahla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

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Karabük'te evinde silahla yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Tahir G'nin (39) dairesinden silah sesleri duyuldu.

Haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Tahir G'yi yerde yaralı halde buldu.

Önce özel bir hastaneye kaldırılan Tahir G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler