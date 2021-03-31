Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de minibüs, çekici ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs, çekici ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Doğan (37) idaresindeki 26 DE 708 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü tespit edilemeyen 34 DU 3303 plakalı oto kurtarıcısı ile çarpıştı. 26 ADZ 442 plakalı minibüs de aniden duran araçlara çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Doğan'ın (37) cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ile Oğuz Yüzügüleç (40), 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Hanifi Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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