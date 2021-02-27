Son dakika gündem: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
27.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:58
Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık