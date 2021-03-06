ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastaneye kurulan ikinci kalp akciğer pompası sayesinde 2 baypas ameliyatının aynı anda yapılabildiğini söyledi. Bildirici, "Bizim için bugünün özel bir anlamı var. 300'üncü kalp damar cerrahisi operasyonunu yapmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan da artık hastanemizde iki bypas ameliyatı da aynı anda yapılmış oldu" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kurulan ikinci kap akciğer pompası sayesinde artık iki bypas ameliyatı aynı anda yapılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, 2019 yılının aralık ayından itibaren yaklaşık 6 bin anjiyo ve 300 bypass ameliyatı yapıldığını belirterek, "Kalp damar hastalıkları dünyada en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi. Dolayısı ile biz de hastanemizde kalp damar hastalıkları konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi, 2019 yılının aralık ayından bu yana bir kalp merkezi olarak da hizmet vermekte. Bu süreç içerisinde, hastanemiz açıldığından bu yana kardiyoloji uzman hekimleri tarafından yaklaşık 6 bin kadar anjiyo işlemi hastanemizde yapıldı. Burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 6 bin anjiyonun yaklaşık 2 bin kadarı pandemi döneminde yapıldı. Bu süreç içerisinde yaklaşık 300 civarında da açık kalp damar cerrahi operasyonu gerçekleştirildi" diye konuştu

'AYNI ANDA İKİ BYPASS AMELİYATI YAPILABİLİYOR'

Hastaneye kurulan ikinci kalp akciğer pompası sayesinde aynı anda iki bypass ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Bildirici, "Bizim için bugünün özel bir anlamı var. 300'üncü kalp damar cerrahisi operasyonunu yapmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan da artık hastanemizde iki bypas ameliyatı da aynı anda yapılmış oldu. Daha önce hastanemizde bir adet kalp akciğer pompası vardı ve bir hastaya müdahale edebiliyorduk. Şu an ise bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün gayretleri ile hastanemize ikinci bir kalp akciğer pompası kuruldu. Artık aynı anda iki farklı hastaya müdahale edebilecek teknik altyapıya ve donanıma ulaşmış bulunduk. Bundan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi yaptığı yatırımlarla bu hastalıklar konusunda bölgenin parlayan yıldızı olarak hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Ekip Şefi Op. Dr. Ethem Yücekaya ise iki ekip olarak açık kalp ameliyatlarına girdiklerini belirterek, "Pandemi döneminde biz ara vermedik. Çünkü kalp cerrahisi acil olduğu için ara vermemiz çok uygun değildi. İki ekip, aynı anda açık kalp ameliyatına girebiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı