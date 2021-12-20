Son dakika gündem: Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - 2 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 3 ilde, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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