Son dakika gündem: Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)
Son dakika haberine göre 2 TUTUKLAMAEskişehir merkezli 3 ilde, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR (DHA) - 2 TUTUKLAMA
Eskişehir merkezli 3 ilde, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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