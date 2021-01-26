Eskişehir'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

26.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:48
Eskişehir'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Eskişehir-Bursa kara yolundaki polis uygulama noktasında 2 otomobil takibe alındı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüphelilerin kullandığı otomobiller, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından ekip otolarına zarar verdikten sonra Karagözler Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Araçlardan inip yaya olarak kaçan şüpheliler C.T, Y.Y, A.B, M.C.Ü. ve T.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait iki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le yapılan aramada 311,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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