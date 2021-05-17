Son dakika gündem: Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Son dakika gündem: Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Son dakika gündem: Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Eskişehir'de jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik 4 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma tarafından terör örgütlerine yönelik 4 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşım hesapları üzerinden bazı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınarak "Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan haklarında adli işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 3 şüpheli ise belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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