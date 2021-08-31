Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Recep B'yi takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçan ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan Recep B'nin üzerinde, tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:35:01. #1.15#

title