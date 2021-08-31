Son dakika gündem: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Recep B'yi takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçan ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan Recep B'nin üzerinde, tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar