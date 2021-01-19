Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza
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Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza

19.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:49
Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 58 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 260 bin 188 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 58 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 260 bin 188 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Arifiye Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle baskın yapılan işyerinde 58 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 58 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 260 bin 188 lira idari para cezası kesildi. Zabıta ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda tombala kağıdı ve topu bulunurken, işyeri sahibi Mehmet D. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, mühür fekki ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza
Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza
Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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