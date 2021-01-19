Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 58 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 260 bin 188 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Arifiye Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle baskın yapılan işyerinde 58 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 58 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 260 bin 188 lira idari para cezası kesildi. Zabıta ekiplerince daha önce kumar oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda tombala kağıdı ve topu bulunurken, işyeri sahibi Mehmet D. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, mühür fekki ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı