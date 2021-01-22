ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın

22.01.2021 01:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:18

Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Fabrika dışından da iş makineleri yardımıyla yanan alana toprak atılıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın
ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın
ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın
ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 02:18:26. #1.14#
title