Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

19.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:16
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7'si kadın 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7'si kadın 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 7'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber! Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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