Son dakika gündem: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.C, İ.C. ile S.B'nin evleri ve eklentilerinde narkotik detektör köpeklerinin de eşliğinde yapılan aramada, 4 kilo 45 gram bonzai, 375 sentetik uyuşturucu hap ile 1 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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