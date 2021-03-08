Son dakika gündem: Eskişehir 112 bu yıl da geleneği bozmadı: "iyi ki kadın"

Son dakika haber... Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "iyi ki kadın" başlığıyla bir mesaj yayınladı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "iyi ki kadın" başlığıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajda, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki kadınlarımız Safiye Hüseyin ruhu ile fedakarca hastalarımıza hizmet verdiği belirtildi. Servis ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65'ini kadınların oluşturduğu, ambulans sürücülerimizin yüzde 8'inin de kadın olduğu anlatılan mesajda, "Türkiye'nin ilk kadın motosiklet ambulans sürücüleri Eskişehir'de görev yaparken; motosiklet ambulanslarda da hızlı ve etkili sağlık hizmetini yüzde 30'u güçlü kadınlardan oluşan ekip sağlamaktadır. Ayrıca tamamı yeni doğum yapmış annelerden oluşan 2 acil sağlık hizmetleri istasyonu da Eskişehir'e hizmet etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Kadın sağlık personelimiz, anne şefkati ve kadın zarafeti ile dünyaya örnek bir mücadele sergiledi"

Türkiye'de başka bir örneği olmayan bu uygulamanın 2 yıldır Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Servis Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, "Geride kalan bir yılda kadın sağlık personelimiz COVID-19 mücadelesinde en ön safta yer alırken; anne şefkati ve kadın zarafeti ile dünyaya örnek bir mücadele sergiledi. Güçlü, fedakar, üretken, cesur ve lider kadınlarımızla çalışmanın gururunu yaşadığımız bu zor günlerde; 8 Mart 2021 için de Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 38 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızda kadın personelimiz yerine nöbeti erkek arkadaşlarımız devralacaktır. 'Cennet anaların ayakları altındadır' Hadis-i Şerifi ile müjdelenen kıymetli kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

"Görevlerini erkek çalışma arkadaşlarına devrettiler"

7 Mart 2021'de Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Odunpazarı-8 ve Tepebaşı-4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 24 saat görev yapan kadın sağlık personelleri; Naile Çetin, Ayşe Gündoğdu, Işıl Çelik ve Esra İnan, Nurten Kara, Hande Çelebi görevlerini 8 Mart 2021 sabah saatlerinde erkek çalışma arkadaşlarına devrettiler. Nöbeti devralan erkek çalışma arkadaşları tarafından çiçeklerle evlerine ve ailelerine uğurlanan fedakar kadın sağlık personeli, her yıl 8 Mart'ta Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından çalışma hayatındaki kadının önemi ve fedakarlığına dikkat çekmek amacıyla devam ettirilen bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ve erkek çalışma arkadaşlarının gösterdiği nezaketten, mutluluklarını dile getirdiler. Ayrıca 8 Mart 2021'de; Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından hazırlanan "iyi ki kadın" temalı video mesaj da Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde görev yapan kadın sağlık personeli tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı