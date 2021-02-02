Son dakika gündem: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 16 Şubat'a ertelendi
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Son dakika gündem: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 16 Şubat'a ertelendi

02.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:48
Son dakika gündem: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı

Son dakika haberi: Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 16 Şubat'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 16 Şubat'a ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, Hakim Ali Ahmed Ali, savunma makamı avukatlarının bir önceki duruşmadaki taleplerini cevaplandırdı.

Ali, Beşir'in savunma heyetinin duruşmayla ilgili yayın yasağı getirilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle davanın askıya alınması taleplerini reddetti.

Savunma heyeti, bazı askeri bilgilerin yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçebileceği gerekçesiyle duruşmaya yayın yasağı talep etmişti.

Duruşma, 16 Şubat'a ertelendi.

Sanıkların yakınları duruşma esnasında davanın iptali ve yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Mahkeme, daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini de reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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