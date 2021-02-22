Son dakika gündem: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey: "İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur"
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Son dakika gündem: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey: "İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur"

22.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:47
Son dakika gündem: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Arap dünyasında, komşu ülkelerin karmaşık ilişkileriyle başa çıkabilen bölgesel bir güvenlik sisteminin oluşturulması çağrısında bulunarak, Türkiye ve İran ile diyaloğun ertelenemeyecek bir konu haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Arap dünyasında, komşu ülkelerin karmaşık ilişkileriyle başa çıkabilen bölgesel bir güvenlik sisteminin oluşturulması çağrısında bulunarak, Türkiye ve İran ile diyaloğun ertelenemeyecek bir konu haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Baradey'in, "arabi21.com" isimli internet sitesinde "Arap dünyasında değişim zamanı geldi mi?" başlığıyla bir makalesi yayımlandı.

Baradey, "Bağımsız, üyeleriyle ayakta durabilen, bizi ve çıkarlarımızı korumak için yeteneklerine güvenilebilecek bir bölgesel güvenlik sisteminin varlığı, son derece önemlidir," ifadelerine yer verdi.

Makalesinde bu yönde bir sistemin kurulması için Arap dünyasına adım atması çağrısında bulunan Baradey, "Kurulacak bu sistem komşularımızla olan karmaşık ilişkilerde inisiyatif alabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baradey, "Birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız." ifadelerine yer vererek, bu görevin şüphesiz zor olduğunu ancak, bu yönde ilk adımların atılması için gereken cesaret ve bilgeliğin varlığından ümitli olduğunu dile getirdi.

Son olarak da Baradey, İsrail'in Filistin haklarını apaçık inkar etmesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda birleşik ve net bir stratejiye sahip olmanın hayati bir öncelik olduğunu vurguladı.

Muhammed el-Baradey, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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