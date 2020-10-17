Son dakika gündem: Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı
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Son dakika gündem: Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı

17.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:45
Son dakika gündem: Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de

Gelen son dakika haberine göre Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı.

Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı.

Savcılık, Cienfuegos hakkında hazırladığı iddianamede, eski bakanın 2012-2018'de görev yaptığı dönemde, "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Los Angeles'ta tutuklanan 72 yaşındaki Cienfuegos'un uzaktan bağlantıyla katıldığı New York'taki duruşmada savcılık, iddialara kanıt olarak eski bakanın suç şebekesinin elebaşlarından biriyle yaptığı cep telefonu yazışmalarını gösterdi.

Savcılık, generalin rüşvet karşılığında şebekeye yönelik askeri operasyonları engellediği, onun yerine rakip suç şebekelerine yönelik operasyonlar yaptırdığı, şebeke liderlerinin hükümet ve bürokrasi içindeki yetkililerle bağlantı kurmasını sağladığını savundu.

Öte yandan, Cienfuegos'un şebeke üyelerine kendilerine yönelik adli soruşturma ve polis operasyonları hakkında önceden bilgilendirdiği, adli makamlar ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapan tanık ve muhbirlerin kimliklerini ifşa ettiği iddia edildi.

İddianamede H-2 uyuşturucu şebekesinin ABD'de Los Angeles, Las Vegas ve Ohio kentlerinde, Minnesota, North Carolina ve New York eyaletlerinde uyuşturucu dağıtımı için hücreler kurduğu, şebeke üyelerinin Meksika'da silah kaçakçılığı, cinayet, işkence ve rüşvet gibi onlarca suç işlediği belirtildi.

Cienfuegos hakkında geçen yıl 14 Ağustos'ta New York'taki Doğu Bölge Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Eski bakan, önceki gün ailesiyle Los Angeles'a geldiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Cienfuegos'un suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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