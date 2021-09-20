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Son dakika gündem: Eski Lübnan Başbakanı Diyab, liman patlaması soruşturması kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Eski Lübnan Başbakanı Diyab, liman patlaması soruşturması kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı

Son dakika haberlerine göre Lübnan yargısı, eski Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı Beyrut'taki liman patlaması kapsamında yeniden ifade vermeye çağırdı.

Lübnan yargısı, eski Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı Beyrut'taki liman patlaması kapsamında yeniden ifade vermeye çağırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, hakim Tarık el-Bitar, Diyab'ın patlama soruşturması kapsamında ifadesinin alınması için 4 Ekim tarihini belirledi.

Bitar, gelecek oturumun tarihine ilişkin bilginin Diyab'ın ev adresine tebliğ edilmesi için ABD'den dönmesinin beklendiğini aktardı.

20 Eylül pazartesi ifadeye gelmesi amacıyla Bitar'a 14 Eylül'de tebligat çıkarıldı ancak Diyab, tebligat kendisine ulaşmadan ABD'ye gittiği için oturum yapılamadı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı. Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya hakim Tarık el-Bitar'ı atamıştı.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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