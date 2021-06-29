Son dakika gündem: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davası ertelendi
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Son dakika gündem: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davası ertelendi

Son dakika gündem: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davası ertelendi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Barıner ve Chamatzoglou'nun, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek sanık Enver Altaylı'ya söz verdi.

Altaylı'nın, hakkındaki iddiaların hatırlatılmasını talep etmesi üzerine Savcı Hürol Özcüre, mütalaada sanıkla ilgili kısmı okumaya başladı.

Bu esnada Altaylı'nın kızı ve aynı zamanda avukatı Dilara Yılmaz'ın fenalaşması nedeniyle duruşma salonuna sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahalenin ardından, savcı Özcüre, mütalaaya kaldığı yerden devam etti.

Daha sonra söz alan Altaylı, esas hakkında savunmasını avukatıyla hazırlamak için mahkemeden ek süre istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Eylül'e bıraktı.

İddianame

İddianamede sanıklardan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştığı belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.

Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temas kurulan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise iddianamede, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekle suçlanmıştı.

Altaylı için 42 yıl 6 aya kadar hapis istendi

Mütalaada, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istenirken sanık Seda Chamatzoglou'nun beraati talep edilmişti.

Daha önce bu davada sanık olan Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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