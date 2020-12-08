Son dakika gündem: Eski eşinin evinin önünde başına ateş etti

ANTALYA'da uzaklaştırma kararı 4 gün önce sona eren C.T. (39), eski karısının evinin önünde tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan C.T. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 416 Sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırma kararı 4 gün önce sona eren C.T., Rus uyruklu eski eşi Mariana T.'nin evine gitti. Giriş kattaki dairenin balkon kısmına geçen C.T., burada üvey oğlu A.U. ve evde bulunan kişilerle balkonda bir süre konuştu. C.T., üzerindeki tabancayı çıkartınca, üvey oğlu ve evde bulunanlar kaçmaya başladı. Evden çıkanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen polis ekiplerine A.U. ve diğerleri durumu anlatınca ekipler C.T.'nin yanına gitmek istedi.

BAŞINA ATEŞ ETTİMotosikletli polisler binanın bahçesine girmeden silah sesi duyuldu. Bunun üzerine ekipler önlem alarak balkona yanaştı. Polis, yerde kanlar içerisinde yatan C.T.'nin silahla başına ateş ettiğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.T.'yi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.'ZATEN HİÇBİR ŞEY HAK ETMEDİNİZ'

Polis ekipleri, C.T.'nin eski karısı Marina T., üvey oğlu A.U. ve evde bulunanları, ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. A.U., binaya gelen C.T.'nin balkon kısmına geçtiğini, orada bir süre konuştuğunu, kendilerine "Zaten siz hiçbir şey hak etmediniz, yazıklar olsun" dediğini söyledi. Polis, olayla ilgili araştırmasını ve çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN