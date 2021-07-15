Son dakika: ESENYURT'TA TRAFİK MAGANDASI SOKAKTA DEHŞET SAÇTI; ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLÜMDEN BÖYLE DÖNDÜ

Son dakika haberler: Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu.

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıyan olayda sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrolsüz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak, ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki 2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Toplam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

ÜZERİME DOĞRU GELİNCE KENDİMİ KENARA ATTIM

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, Akşam 22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık, mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sağımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var sandım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bisikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum. Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesinden kaçıyordu dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı