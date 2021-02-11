Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü

11.02.2021 02:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 02:19

Esenyurt'ta park halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta park halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi'nde park halindeki yabancı plakalı olduğu belirtilen bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen yabancı uyruklu sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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