Son dakika haberi... ESENYURT'TA KÖPEKTEN KAÇARKEN İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Haberler
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Son dakika haberi... ESENYURT'TA KÖPEKTEN KAÇARKEN İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESENYURT'ta kendisini kovalayan sokak köpeğinden kaçarken inşaatın merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Y.K., yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta kendisini kovalayan sokak köpeğinden kaçarken inşaatın merdiven boşluğuna düşen 14 yaşındaki Y.K., yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Merkez Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ekmek aldıktan sonra evine dönen 14 yaşındaki Y.K. yolda gördüğü sokak köpeğinde korkup kaçmaya başladı. Köpeğin kovaladığı Y.K. girdiği inşaatın merdiven boşluğuna yaklaşık 3 metreden düştü. Kolu kırılan ve kafasında çatlaklar oluşan çocuğun yardımına çığlıklarını duyan çevredekiler koştu. Mahalle sakinleri çocuğu düştüğü yerden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... ESENYURT'TA KÖPEKTEN KAÇARKEN İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Son dakika haberi... ESENYURT'TA KÖPEKTEN KAÇARKEN İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Son dakika haberi... ESENYURT'TA KÖPEKTEN KAÇARKEN İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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