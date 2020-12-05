Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış Ekipler, kısıtlama günlerinde hayvanlar aç kalmasın diye elleriyle besledi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış

Ekipler, kısıtlama günlerinde hayvanlar aç kalmasın diye elleriyle besledi

İSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Kısıtlamanın uygulandığı bu günde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri örnek bir davranış sergiledi. Ekipler, yanlarında gezdirdikleri mama ile sokaktaki köpekleri besledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE