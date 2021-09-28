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Son dakika gündem: Esenyurt'ta karısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Esenyurt'ta karısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta karısını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde cinayet işlendiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 28 yaşındaki Melike C'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, boğazından sıkılarak öldürüldüğü belirlenen Melike C'nin eşi S.C'yi (36) gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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