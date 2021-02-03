Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı
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Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı

03.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:38
Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir kişi silahla yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Serkan A., Mehmet A., Dursun K. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, husumetli oldukları iddia edilen Volkan K.'yi Süleymaniye Mahallesi'nde kovaladı.

Bu sırada Volkan K., silahla ateş edilerek sol bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler, olayın ardından bindikleri araçla uzaklaşırken, araç daha sonra terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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