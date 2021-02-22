Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü gözaltına alındı

22.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:12
Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta dün meydana gelen ve bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Esenyurt'ta dün meydana gelen ve bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yol kenarındaki çim alanda oyun oynayan Kerim D., bir köpeğin arkasından koşarken yola çıktı.

Otoyolda seyir halindeki bir otomobil, Kerim D.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürücüsü 35 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 yaşındaki Kerim D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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