Son dakika gündem: Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta dün meydana gelen ve bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında aracın sürücüsü gözaltına alındı.