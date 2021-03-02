Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada
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Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada

02.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:29
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada

ESENYURT'ta çalışır haldeki hafif ticari aracı çalıp kaçan hırsızlar, polisler tarafından köşeye sıkıştırılınca otomobili bırakıp kaçtı.

ESENYURT'ta çalışır haldeki hafif ticari aracı çalıp kaçan hırsızlar, polisler tarafından köşeye sıkıştırılınca otomobili bırakıp kaçtı. Çalınan otomobil tekrar sahibine verilirken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.40 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MN 5021 plakalı hafif ticari aracın sahibi, malzeme yüklemek için otomobili çalışır halde bırakıp markete girdi. Arabayı çalışır halde gören hırsızlardan biri marketten içeri girerek iş yeri sahibini oyalamaya başladı. Kapıyı açan 1'i kadın 2 hırsız ise arabanın içine binip arkadaşlarının dükkandan çıkmasını bekledi. Arkadaşlarının dışarı çıkması üzerine arabayı çalan hırsızlar, buradan uzaklaştı. Arabasının çalındığını fark eden yabancı uyruklu kişi ise motosikletle hırsızları kovalarken, market sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, kısa sürede aracı bulup, peşine düştü. Polis ve hırsızlar arasında yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli, otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Çalınan otomobil, tekrar sahibine geri verilirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, hırsızların arabayı çaldığı ve bir şüphelinin iş yeri sahibini oyaladığı anlar yansıdı.

"POLİSLER HER TARAFTAN ÇEVİRDİ"Olayı gören Hüseyin Çetin, "Bizim komşunun arabası çalındı. Çalışır vaziyetteydi, hırsızlar çaldı. Biz polisi aradık. Sağ olsun polisler her taraftan çevirdi. Biz de polis arkadaşları yönlendirdik. Yarım saat içinde yakaladı polis arkadaşlar. Emniyet güçlerimize, polislerimize teşekkür ediyoruz. Malzeme indiriyordu herhalde arkadaş. Kendileri de motosikletle peşlerine takıldılar ama yeterli olmadı. 3 kişiler. Birisi kızmış" dedi.


- İstanbul
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta araba çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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