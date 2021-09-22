Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul'da 7 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında 3 ilçede uyuşturucu imal edildiği ve satış yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 7 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında 3 ilçede uyuşturucu imal edildiği ve satış yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 86 kilogram mentanfetamin 37 kilo sıvı metanfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 7 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. 3 ilçede yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 86 kilogram kristal metamfetamin, 37 kilo 300 gram sıvı metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 5 bin 870 dolar, bin euro, 58 bin 305 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyon anları kameralara yansırken, operasyonda ele geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Gazeteler Süleyman Soylu Emre Kılınç Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:58:58. #1.11#