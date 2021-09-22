Son dakika! ESENYURT BAYRAMPAŞA VE ŞİŞLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 7 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında 3 ilçede uyuşturucu imal edildiği ve satış yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 86 kilogram mentanfetamin 37 kilo sıvı metanfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 7 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. 3 ilçede yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 86 kilogram kristal metamfetamin, 37 kilo 300 gram sıvı metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 5 bin 870 dolar, bin euro, 58 bin 305 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyon anları kameralara yansırken, operasyonda ele geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.