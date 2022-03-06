Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 242. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın her iki binada hasara neden oldu.

Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı

Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı

Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Esenler, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title