Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu
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Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Esenler'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Esenler'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde bir kadın ölü bulunurken, bilekleri kesilmiş ve dumandan etkilenmiş olan kocası ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü bulurken, kocasının ise bileklerinin kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu
Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu
Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu
Son dakika gündem: Esenler'de yangın çıkan evde kadın ölü, kocası ise bilekleri kesik halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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