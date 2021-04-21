ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de geçen Pazartesi kız kardeşini öldüren şüpheli Kemal B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler'de geçen Pazartesi kız kardeşini öldüren şüpheli Kemal B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenler Mahmutbey yolu, Sultangazi istikametinde Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yol kenarındaki ağaçlık alanda bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen ve saatler sonrasında yakalanan ağabey Kemal B.'nin, emniyette cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boğazını kesip yol kenarına atmışlardı! Katili, namusunu bahaneden eden abisi çıktı
Boğazını kesip yol kenarına atmışlardı! Katili, namusunu bahaneden eden abisi çıktı
Sultangazi'de kadın cinayeti
Sultangazi'de kadın cinayeti
Sultangazi'de kadın cinayeti
Sultangazi'de kadın cinayeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:37:58. #1.16#

title