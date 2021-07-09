Son dakika gündem: Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'dan AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne veda ziyareti

Son dakika haberleri... Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin'e atanması dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyaretinde bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin'e atanması dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a veda ziyaretinde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aslan, AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aslan, bölge müdürü Bekar ve muhabirlerle görüşerek helallik istedi.

Bekar'da, Aslan'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök