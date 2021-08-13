Son dakika gündem: Erzurum'da seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü
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Son dakika gündem: Erzurum'da seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

Son dakika gündem: Erzurum'da seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Erzurum'da seyir halinde alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'da seyir halinde alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentin Yoncalık semtinden Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru ilerleyen Ş.Y. idaresindeki 51 EN 909 plakalı otomobilin kaporta kısmında yangın çıktı.

Alevleri gördükten sonra araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, aracın yoldan çekilmesiyle yolu trafiğe açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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