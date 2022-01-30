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Son dakika gündem: Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Son dakika gündem: Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gültekin Gümüş'un (54) kullandığı 07 BRA 79 plakalı otomobil Tortumkale ile Esendurak köyleri arasında kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Gümüş hayatını kaybetti.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Erzurum, Gümüş, Güncel, Haber

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