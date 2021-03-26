Son dakika gündem: Erzincan Sağlık Müdürü Hirik, cuma öncesi cemaate Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Son dakika haberi: Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vaka sayılarının arttığı kentte cuma namazı öncesi cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunarak tedbir çağrısı yaptı.

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vaka sayılarının arttığı kentte cuma namazı öncesi cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunarak tedbir çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Hirik, namaz öncesi Terzibaba Camisi'nde kurulan kürsüde cemaate hitaben yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok tedbirle zor bir süreçten geçtiklerini hatırlattı.

Eski zorlu günlere dönmemek için tedbirlere uyulması uyarısında bulunan Hirik, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarının düşmesi ile normalleşme sürecinde tekrar normal hayata başladık ama bu normalleşmede kurallara tam riayet edilmediği için ilimizde vaka sayılarında artış oldu. Böyle devam ederse eski kısıtlanmış günlerimize dönmemiz kaçınılmaz olur. Hepimizin gayesi, hastalığa fırsat vermeden tüm tedbirleri alarak normalleşmeyi sağlamak ve devam ettirmek olmalıdır.

Ev ortamında en yakınlarınızla bile mümkün olduğunca aranıza 1,5 metreden fazla sosyal mesafe koymanız, çalıştığınız ortamlarda ya da dışarıda kafe ve restoranlarda, yürüyüş yaparken sosyal mesafeye özen göstermeniz, mümkün olduğunca ellerinizi sık sık yıkamanız, ayrıca maskenizi ağzınızı ve burnunuzu tam içine alacak şekilde takmanız gerekiyor."

Hirik, son günlerde artan vaka sayılarına paralel olarak yatan hasta sayısında da artış yaşandığını belirterek, tedbir vurgusu yaptı.

Aşının öneminden de bahseden Hirik, kentte bugüne kadar 65 yaş üstü 47 bin kişinin aşı olduğunu anlattı.

İl Sağlık Müdürü Hirik'in konuşması, merkezi sistemle kentteki tüm camilerde dinletildi.

Cuma namazı sonrası cami içerisinde kurulan bölümde, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya