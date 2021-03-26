Son dakika gündem: Erzincan Sağlık Müdürü Hirik, cuma öncesi cemaate Kovid-19 tedbirlerini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Erzincan Sağlık Müdürü Hirik, cuma öncesi cemaate Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Erzincan Sağlık Müdürü Hirik, cuma öncesi cemaate Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Son dakika haberi: Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vaka sayılarının arttığı kentte cuma namazı öncesi cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunarak tedbir çağrısı yaptı.

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vaka sayılarının arttığı kentte cuma namazı öncesi cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulunarak tedbir çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Hirik, namaz öncesi Terzibaba Camisi'nde kurulan kürsüde cemaate hitaben yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok tedbirle zor bir süreçten geçtiklerini hatırlattı.

Eski zorlu günlere dönmemek için tedbirlere uyulması uyarısında bulunan Hirik, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarının düşmesi ile normalleşme sürecinde tekrar normal hayata başladık ama bu normalleşmede kurallara tam riayet edilmediği için ilimizde vaka sayılarında artış oldu. Böyle devam ederse eski kısıtlanmış günlerimize dönmemiz kaçınılmaz olur. Hepimizin gayesi, hastalığa fırsat vermeden tüm tedbirleri alarak normalleşmeyi sağlamak ve devam ettirmek olmalıdır.

Ev ortamında en yakınlarınızla bile mümkün olduğunca aranıza 1,5 metreden fazla sosyal mesafe koymanız, çalıştığınız ortamlarda ya da dışarıda kafe ve restoranlarda, yürüyüş yaparken sosyal mesafeye özen göstermeniz, mümkün olduğunca ellerinizi sık sık yıkamanız, ayrıca maskenizi ağzınızı ve burnunuzu tam içine alacak şekilde takmanız gerekiyor."

Hirik, son günlerde artan vaka sayılarına paralel olarak yatan hasta sayısında da artış yaşandığını belirterek, tedbir vurgusu yaptı.

Aşının öneminden de bahseden Hirik, kentte bugüne kadar 65 yaş üstü 47 bin kişinin aşı olduğunu anlattı.

İl Sağlık Müdürü Hirik'in konuşması, merkezi sistemle kentteki tüm camilerde dinletildi.

Cuma namazı sonrası cami içerisinde kurulan bölümde, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Erzincan Sağlık Müdürü Hirik, cuma öncesi cemaate Kovid-19 tedbirlerini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:25:06. #1.15#
title