Son dakika gündem: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Son dakika gündem: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Erzincan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, M.K. ve İ.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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