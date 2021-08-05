Son dakika gündem: Erzincan'da sel nedeniyle Handeresi köyünün yolu ulaşıma kapandı
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Son dakika gündem: Erzincan'da sel nedeniyle Handeresi köyünün yolu ulaşıma kapandı

Son dakika gündem: Erzincan'da sel nedeniyle Handeresi köyünün yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Erzincan'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. AFAD, görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı.

Güvenlik amacıyla dereye yakın bulunan Geçit Mahallesi'ndeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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